Başkan Baran'dan inşaat denetimi

Körfez Belediyesi tarafından ‘Amasyalılar Mahallesi' olarak da bilinen Hacı Osman Mahallesi'nde TEM otoyolu üstünde yapımına devam edilen cami inşaatı projesinde çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ‘Amasyalılar Mahallesi' olarak da bilinen Hacı Osman Mahallesi'nde TEM otoyolu üstünde yapımına başladığı cami inşaatında devam eden çalışmaları inceledi. 150 kişi kapasiteli geleneksel mimariye uygun olarak inşa edilen cami projesinde devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Baran, yetkililerden çalışmalar hakkında çeşitli bilgiler aldı. Gerek konumu gerekse manzarasıyla Körfez'in en güzel görüntüsünü oluşturacak cami projesi vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topladı.