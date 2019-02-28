İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Baran'dan personele veda yemeği

KOCAELİ(İHA) –Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 31 Mart’ta görev süresi dolacak olması sebebiyle personeline veda yemeği verdi.

KOCAELİ(İHA) –Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 31 Mart'ta görev süresi dolacak olması sebebiyle personeline veda yemeği verdi.



Yarımca Kültür Merkezi'nde düzenlenen yemek programına Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın yanı sıra Cumhur İttifakı-AK Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, meclis üyesi adayları, teşkilat mensupları ve belediye personeli katıldı. Düzenlenen veda yemeğinde konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Acısıyla tatlıysa 5 yılda Körfez'e imza niteliğinde eserler bırakmanın haklı gururunu yaşıyorum. Elbette ki hayata geçirdiğimiz projeler tek başımıza yaptığımız işler değil. Birlikte gece gündüz demeden, durmadan, yorulmadan aşk ile çalıştık. Körfez, dönemimizde olduğu gibi, bundan sonra ki süreçte de ilkleri yaşan bir ilçe olacak. Bu yolda her zaman yanımda olan eşim Bilge hanıma, çocuklarıma ve aileme şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli mesai arkadaşlarım haklarınızı helal edin, benden yana bir hak var ise helal olsun. Allah'a emanet olun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.