Başkan Bıyık, 1 Mayıs'ta işçileri unutmadı

Kocaeli'nin Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü personelini ziyaret ederek, işçilerin bayramını tebrik etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde belediye işçilerini unutmadı. Temizlik İşleri Müdürlüğü personelini ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, işçilerin bayramını tebrik etti. Özellikle korona virüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında personelin fedakarca çalıştığını ifade kaydeden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “1 Mayıs, emek ve alın terinin günüdür. Başta belediyemizde çalışan değerli personelimiz olmak üzere tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de olumsuz etkileyen korona virüs salgınına karşı özveriyle çalışan işçilerimizin mücadelesi çok değerli. Korona virüs salgınına karşı sağlık emekçileri büyük mücadele verirken belediye olarak bizler de sizlerin fedakarca gece gündüz canla başla çalışmanızla mücadele ediyoruz. Sizlerin özverisi ve fedakarlığınız çok değerli. Bu zor günleri hep birlikte el birliği ile atlatacağız. Her zaman sizlerin yanınızda olacağız” ifadelerini kullandı.