Başkan Bıyık 105 genç ile “İyi ki Varsın Eren” filmini izledi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sosyal medya üzerinden çekilişle belirlenen 105 genç ile birlikte Trabzon'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmini izledi.

Gençlik Koridoru projesi kapsamında her fırsatta gençlerle bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bu kez gençlerle sinema salonunda buluştu. Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 yılında teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona girmişti. İlk günden itibaren büyük gişe elde eden film için Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sosyal medya üzerinden bir organizasyon düzenledi. Bu kapsamda sosyal medyada canlı yayında gerçekleşen çekilişi kazanan ve Darıca Belediyesi'nin çeşitli kurslarında eğitim gören kişilerden oluşan 105 genç ile Başkan Muzaffer Bıyık, sinemada buluştu. Gençler servis araçlarıyla sinemaya götürülürken, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da filmi gençlerin arasında onlarla birlikte izledi.

“Çok güzel bir film olmuş”

Gençlik Koridoru projesi kapsamında 105 tane genç ile beraber 2017 yılında şehit olan Eren Bülbül için hazırlanan sinema filmini izlemek için geldiklerini aktaran Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Tarihimizi yaşamak, gençliğimize de bunu aşılamak konusunda önemli bir mükellefiyetimiz var. Hem buradan Eren Bülbül kardeşimize hem de onunla birlikte şehit olan Ferhat Gedik ağabeyimizi de rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu memleket gerçekten çok şehitler verdi. Vizyona giren bu filmi hem gençlerimizle beraber izlemeyi hem de daha sonraki kuşaklara da aktarmak adına da kendi adımıza sorumluluk sahibi olduğumuzu beyan ediyoruz. Gençlerle beraber hem tarihi bir yolculuk hem de Eren Bülbül kardeşimizi ve Ferhat Gedik Astsubayımızı buradan bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Yapımcı ve senarist geçekten kesişmenin adı altında hem Afganistan'da Eren Bülbül'e sıkılan merminin yapım anı, hem Eren Bülbül'ün doğum anı hem Ferhat Gedik'in yaşadığı olaylar birbiriyle Maçka'da kesişiyor. Filmde çok duygusal sahneler vardı. Yapımcı olan kuruluşa ve senaristimize ben buradan tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. Çok güzel bir film olmuş” dedi.

“Eren Bülbül ile aynı yaştayız, onu kendi yerime koyarak izledim filmi”

Böyle güzel insanların hayatlarının anlatıldığı bir filmde bulunmanın kendileri için çok anlamlı ve güzel olduğunu anlatan Emriye Akbaş ise “Zaten filme gelmeyi çok istemiştim. Böyle bir şansın da bana sunulduğu için hem belediye başkanımıza hem de Darıca Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Çok güzel gençlik çalışmaları yapılıyor. Devamını da bekliyoruz. Gençlere hitap eden ve aynı zamanda da böyle güzel insanların, tanınmasını sağlandığı filme konu olması çok hoş. Eren Bülbül ile aynı yaştayız. Şehit olduğunda çok etkilenmiştim. Hala taze bir olay, hiç geçmiyor. Kendisine çok üzülmüştüm. Şu an gerçekten de yaşayarak, onu kendi yerime koyarak izledim filmi. Ortak noktalarımız da var. Filmi izlerken ağladım. Ferhat Gedik de burada çok önemli bir role sahip. Onun gibi insanlara minnettarız. Hem Ferhat Gedik hem Eren Bülbül hiç eksik olmasın hayatlarımızdan” diye konuştu.