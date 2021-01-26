Başkan Bıyık, 2021'de yapılacak projeleri değerlendirdi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, birim müdürleriyle istişare toplantısında bir araya geldi. Başkan Bıyık, toplantıda 2021 yılında yapılması planlanan çalışmaları değerlendirdi. Darıca sahilde yapımı yeni tamamlanan Hilal Bahçe Cafe'de gerçekleşen toplantıya Başkan Muzaffer Bıyık'ın yanı sıra, başkan yardımcıları Abdüllatif Özkan, Cüneyt Şentürk, Ayhan Naci Yılmaz ve Nurdoğan Yılmaz ile birim müdürleri katıldı.

Darıca'da birlik beraberlik içerisinde birçok önemli hizmeti gerçekleştirdiklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Geride bıraktığımız 20 ayda hep birlikte birlik beraberlik içerisinde güzel hizmetler yaptık. Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz çalışmalarla birlikte Darıca geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Daha güze günler bizi bekliyor. 2020 yılında bir yandan pandemiyle mücadele ederken bir yandan da projeleri hayata geçirdik. 2021 yılı geride bıraktığımız 2 yıldan daha iyi olacak. 2021 hem hizmet hem de proje yılı olacak. Birçok projemiz hem hükümetimiz hem de Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle hayat bulacak” dedi.