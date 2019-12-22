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Ba?kan B?y?k asfalt ?al??malar?n? inceledi

Dar?ca Belediye Ba?kan? Muzaffer B?y?k, il?e genelinde devam eden asfalt yama ve parke ?al??malar?n? inceleyerek ekiplerden bilgi ald?.


Dar?ca Belediyesi taraf?ndan ba?lat?lan asfalt yama ve parke ta?? d??eme ?al??malar? h?z kesmeden devam ediyor. Hava ?artlar?n?n da elveri?li olmas?yla birlikte ?al??malar artarken Dar?ca Belediye Ba?kan? Muzaffer B?y?k da mahallelerde devam eden ?al??malar? denetleyerek ekiplerden ?al??malar hakk?nda bilgiler ald?.


Dar?cal?lar?n hayat?n? kolayla?t?raca??z


Dar?cal?lar?n hayat?n? kolayla?t?rmak i?in ?al??t?klar?n? ifade eden Ba?kan Muzaffer B?y?k, ?Amac?m?z vatanda?lar?m?z?n hayat?n? kolayla?t?racak ?al??malar yapmak. Olu?turmu? oldu?umuz asfalt yama ve yol bak?m ekibimizle birlikte vatanda?lar?m?zdan gelen talepler do?rultusunda canla ba?la ?al???yoruz. Dar?cal? hem?erilerimiz sokaklar?nda ?ukur istemiyor. Biz de bu do?rultuda Dar?ca'n?n b?t?n mahallelerinde sokak sokak ?al??arak ?ukurlar? kapat?yoruz? diye konu?tu. Dar?ca Belediyesi'nin asfalt yama ?al??mas?ndan memnun olduklar?n? belirten vatanda?lar da Ba?kan Muzaffer B?y?k'a te?ekk?r ettiler.

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