Başkan Bıyık, BESYO ve POMEM sınavlarını kazanan gençlerle buluştu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ‘Sanat ve Sporda Liderler Yetişiyor' projesi kapsamında düzenlenen kurslarda eğitim alan, BESYO ve POMEM sınavlarını kazanan gençlerle buluştu.

‘Sanat ve Sporda Liderler Yetişiyor' projesi kapsamında açılan kurslara katılarak BESYO ve POMEM sınavlarını kazanan başarılı gençler, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile bir araya geldi. Gelecek yolunda gençleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını ve her daim yanlarında olacaklarını ifade eden Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin kendilerini daha iyi yetiştirmeleri adına her zaman yanlarında olacağız. Siz sevgili gençleri gelecek yolunda hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Kültür sanattan spora ve eğitime kadar birçok alanda düzenlediğimiz eğitimlerle gençlerin yanında en büyük destekçileri olmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki sizler gelecekte ülkemizin yönetiminde söz sahibi olduğunuzda vatanınıza ve milletinize faydalı işlere imza atacaksınız ve ülkemizi daha iyi noktalara taşıyacaksınız" diye konuştu.