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Başkan Bıyık, çay sohbetlerinde vatandaşlarla buluştu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ramazan ayında iftar ve teravih sonrası Darıcalı vatandaşlarla çay sohbeti yaparak, vatandaşların istek ve taleplerini dinliyor.


İftar saatine kadar ilçede bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Bıyık, iftar ve teravih sonrasında ise vatandaşlarla çay sohbetlerinde bir araya gelerek, gündeme dair değerlendirmelerde bulunup, vatandaşların istek ve taleplerini dinliyor.


Başkan Bıyık, teravih namazlarının ardından ise Darıca Belediyesi tarafından her akşam farklı bir mahallede vatandaşlara ikram edilen Osmanlı Şerbetini vatandaşlara ikram ederken, cami cemaatiyle sohbet ediyor.

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