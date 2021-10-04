Başkan Bıyık, "Çözüm üreten bir belediye anlayışıyla çalışıyoruz”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Son olarak Piri Reis Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, çözüm odaklı çalıştıklarını söyleyerek, “Vatandaşlarımızın önceliği bizim de önceliğimiz. Herkesin fikir ve önerilerini dinliyor, taleplerini değerlendiriyoruz. Mazeret üreten değil, çözüm üreten bir belediye anlayışıyla çalışıyoruz” diye konuştu.