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Başkan Bıyık, “Darıcalılar'ın fikirlerini önemsiyoruz”

Esnaf ve vatandaş ziyaretlerine ara vermeden devam eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıcalı vatandaşlarımızın fikirlerini önemsiyoruz” dedi.


Darıca'da gönül belediyeciliği ile sosyal belediyeciliği harmanlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinleyip notlar alıyor. Vatandaşları hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve her zaman iç içe olan Başkan Muzaffer Bıyık, ev ve işyeri ziyaretleriyle birlikte mahallelerde de esnafları gezerek fikir alışverişinde bulunuyor.


Darıca merkezde esnaf turu yapan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Esnaflarımızı önemsiyoruz. Darıca'da esnafların yüzünün gülmesi ve mutlu olmaları için çalışıyoruz. Çünkü esnafın güçlü olması Darıca'nın da güçlü olmasına katkı sunar. Bu anlayışla her zaman esnaflarımızla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Darıcalı vatandaşlarımızın görüşlerini önemsiyoruz. Darıca'yı ortak akılla birlikte yönetiyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerine göre yol haritamızı belirliyoruz” dedi.

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