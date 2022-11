Başkan Bıyık: "Gençlere yönelik projelere ağırlık veriyoruz"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ara tatil sonrası okulun ilk günü Sırasöğütler Anadolu Lisesi'nde bayrak törenine katıldı. Öğrencileri sınıflarına uğurlayan Bıyık, "Gençleri önemsiyoruz. Darıca Belediyesi olarak gençlere yönelik projelere ağırlık veriyoruz" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her pazartesi günü geleneksel hale getirdiği okul ziyaretlerine ara tatil sonrası yeniden başladı. Ara tatilin ardından okulun ilk günü öğrencileri yalnız bırakmayan Muzaffer Bıyık, Sırasöğütler Anadolu Lisesi'nde bayrak törenine katılarak, öğrencilerle İstiklal Marşı okuyup iyi dersler temennisinde bulundu. Öğrencileri sınıflarına uğurlayan Başkan Muzaffer Bıyık, gençlere güvendiğini belirterek, "Her pazartesi farklı bir okulumuza giderek kıymetli gençlerimizle hasbihal ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle bir araya gelmek bizlere her zaman enerji veriyor. Gençleri önemsiyoruz. Darıca Belediyesi olarak gençlere yönelik projelere ağırlık veriyoruz. Bu çerçevede gençler için yaptığımız iki farklı proje ile ödül almanın mutluluğunu yaşadık. Sizler gelecekte bu bayrağı bizden devralarak ülkemizi daha iyi noktalara taşıyacaksınız. Bunun için sizin kendinizi en iyi şekilde eğitebilmemiz için Darıca Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapmak için canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.

Bayrak töreninin ardından öğretmenler odasını da ziyaret eden Muzaffer Bıyık, okul idaresi ve öğretmenlerle görüşerek taleplerini dinledi. Eğitime her zaman destek olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, eğitim camiasıyla iç içe olmayı sürdüreceklerini söyledi.