Başkan Bıyık: "Göktaş Sokak'taki sorunları çözeceğiz"

Cami Mahallesi Göktaş Sokak ve çevresindeki altyapı, doğalgaz ve üstyapı sorunlarını çözmek için çalışma başlattıklarını söyleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Hiçbir vatandaşımızın ayağının çamura değmemesi için canla başla çalışıyoruz. Göktaş Sokak ve çevresindeki sorunları da vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda bir bir çözüyoruz" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Göktaş Sokak'ta yapılan çalışmaları inceledi. Bıyık, "Altyapısı olmayan bölgelerimizde titizlikle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerinin başımızın üzerinde yeri var. Hiçbir vatandaşımızın ayağının çamura değmemesi için canla başla çalışıyoruz. Göktaş Sokak ve çevresindeki sorunları da vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda bir bir çözüyoruz" dedi.

"Bu yapılan hizmetler sizlere bir lütuf değil, görevimizi yapıyoruz"

Mahalle sakinlerine çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Muzaffer Bıyık, "Mahalle ve bölge ayırt etmeksizin herkese eşit hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Darıca'mıza sokak sokak hizmet etmek için çalışıyoruz. Bu yapılan hizmetler sizlere bir lütuf değil. Görevimizi yerine getiriyoruz. Sizlerin sorunlarını çözmek bizim asli görevlerimizin başında geliyor. Her mahallemizde vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek için çalışmaya ve problemleri çözmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.