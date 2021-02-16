Başkan Bıyık, karla mücadele çalışmalarını inceledi

Darıca'da kar yağışı sebebiyle ilçe sınırları içerisinde bulunan ulaşım ağında aksama yaşanmaması adına karla mücadele çalışmaları devam ederken, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık çalışmaları yerinde inceledi.

Darıca'da etkili olan kar yağışı sebebiyle her yer beyaza bürünürken, vatandaşların zor anlar yaşamaması için belediye ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Olumsuz hava şartlarına karşı hazırlıklı olan Darıca Belediyesi ekipleri, kar yağışı dolayısıyla karla mücadele çalışmalarına 14 mahallede kesintisiz devam ediyor. İlçede kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukların giderilmesi amacıyla kriz masası oluşturuldu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık başkanlığında toplanan kriz masası, karla mücadele çalışmalarının sahadaki koordinasyonunu sağladı. Başkan Muzaffer Bıyık, ilçede devam eden çalışmaları da gezerek çalışma yapan ekipleri ziyaret etti. Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle birlikte sahada etkin bir mücadele gösterdiklerini aktaran Muzaffer Bıyık, vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi adına gün boyu çalışmaların aralıksız olarak sürdürüleceğini ifade etti. Vatandaşları da uyaran ve dikkatli olmaları çağrısında bulunan Bıyık, gelen ihbar ve çağrıları da değerlendirdiklerini ifade etti.