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Başkan Bıyık, kaza geçiren öğrencileri sınıfta ziyaret etti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, geçen hafta Darıca Kitap Fuarı’ndan dönerken kaza geçiren Barış İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, geçen hafta Darıca Kitap Fuarı'ndan dönerken kaza geçiren Barış İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, geçen hafta Darıca Kitap Fuarı'ndan dönerken kaza geçiren Barış İlkokulu 4-A sınıfı öğrencilerini sınıfta ziyaret etti. Öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi alan Başkan Muzaffer Bıyık, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Sınıf öğretmenleri ve öğrencilerle hasbihal eden Başkan Muzaffer Bıyık'a Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ve Okul Müdürü de eşlik etti.


Başkanı Muzaffer Bıyık, yaşanan talihsiz kaza nedeniyle üzgün olduklarını ifade ederek “Darıca'da çok güzel bir kitap fuarı düzenledik. Özellikle kıymetli öğrencilerimiz fuara yoğun ilgi gösterdi. Geçtiğimiz hafta maalesef talihsiz bir kaza sonucu fuardan dönen öğrencileri taşıyan araç kaza yaptı. Darıca Belediyesi olarak öğrencilerimizi ve ailelerini evlerinde de ziyaret ettik. Hiçbir öğrencimizin zarar görmemesi bizleri çok mutlu etti. Allah bir daha böyle kazalar göstermesin. Sizlerin saçınızın teline zarar gelmesin inşallah” diyerek öğrencilere kitap hediye etti.

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