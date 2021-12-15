Başkan Bıyık, metro inşaatını inceledi

Tünel açma işleminin devam ettiği projede 400 metre ilerleyen Muzaffer Bıyık, metro inşaatının planlandığı gibi 2023 yılında biteceğini söyledi.

Metro inşaatında çalışan mühendisler ve teknik ekiple birlikte devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Muzaffer Bıyık, gelinen son nokta hakkında da bilgiler aldı. Başkan Bıyık'a ziyarette başkan yardımcılarıyla birlikte fen işleri, imar ve yapı kontrol müdürleri de eşlik etti.

Metro inşaatı hakkında detaylı bilgiler alan Bıyık, yaptığı açıklamada projenin planlandığı gibi hızlı devam ettiğini belirterek, "Darıca'mız için asrın projesi olarak gördüğümüz metro projesinde mühendis arkadaşlarımızla teknik bir gezi yaptık. Çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduk. Metro çalışması planlandığı gibi hızlı bir şekilde devam ediyor. En son Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu ile birlikte TBM ile tünel açma törenine katılmıştık. Şu anda iki TBM ile çalışma yapılıyor. TBM'in biri Cumhuriyet Meydan'ını geçmiş durumda. Diğer TBM de 400 metre ileride. Biz de tünelin içerisinde 400 metre ilerledik bugün. Ekiplerden aldığımız bilgiye göre günlük 12 metre ilerleniyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında Darıca sahilden GOSB'a giden muhteşem hizmet olan metro projemiz bitmiş olacak. Vatandaşımıza bazı sıkıntılar yaşatıyoruz. Çalışmalar esnasında rahatsızlık veriyoruz. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır ve hoşgörü istiyoruz. İnşallah proje bittiğinde muhteşem bir eseri ilçemize ve bölgemize kazandırmış olacağız" dedi.