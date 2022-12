Başkan Bıyık: "Millet Bahçesi'ne Öğretmenevi yapmak istiyoruz"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Millet Bahçesi içerisinde öğretmenlerimiz için Öğretmenevi yapmak istiyoruz. Olmaması için bir sebep yok. Olması için de hep birlikte çalışacağız" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, okul aile birlikleri ve okul müdürleriyle bir araya geldi. Toplantıya, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ile birlikte Darıca genelindeki okul müdürleri ve okul aile birliği yöneticileri katıldı.

"Öğretmenevi yapmak istiyoruz"

Toplantıda konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca'mızdaki hiçbir soruna sırtımızı dönmüyoruz. Okullarımızın taleplerini, sorunlarını görmezden gelmiyoruz. 'Bizim işimiz değil' demiyoruz. Kaymakamımızla birlikte uyum içerisinde her sorunu çözmek için çalışıyoruz. Her hafta pazartesi günleri bir okulumuzda bayrak törenine katılarak, öğrencilerimize iyi dersler dileyip ardından okul idarecilerimizle fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu yıl bildiğiniz gibi üniversite sınavına giren gençlerimizin sınav oturum ücretini belediye olarak biz ödedik. Öğrencilerimize desteğimizi bu yıl da sürdüreceğiz. Aynı şekilde her okulda okul aile birliklerimizin bütçesine destek olmak için de bir çalışma yapıyoruz. Her okulumuzda okul aile birliklerine bütçe ayıracağız. Millet Bahçesi içerisinde öğretmenlerimiz için Öğretmenevi yapmak istiyoruz. Kaymakam beyle birlikte yerinde incelemelerde bulunduk. Olmaması için bir sebep yok. Olması için de hep birlikte çalışacağız ama başaracağımıza inanıyorum" dedi.