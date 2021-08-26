Başkan Bıyık, “Milletimizle her zaman bir aradayız”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşları, mahalle muhtarlarını ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Zeybek ve Bıyık, beraberindeki heyet ile birlikte ilk olarak Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek, Başhekim Mustafa Güneş'ten hastane hakkında bilgi aldılar. Daha sonra Osmangazi, Kazım Karabekir ve Nenehatun mahallesi muhtarlarını da ziyaret eden Başkan Bıyık, mahallelerin sorunlarıyla ilgili istişarede bulundu.

Her zaman vatandaşlarla iç içe olmaya özen gösterdiklerini ifade eden Darıca Belediye Başkan Muzaffer Bıyık, “Her zaman milletimizle bir arada ve iç içe olmaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın önceliklerini önemsiyor ve sorunları çözmek için çalışıyoruz. Bundan sonra da milletimizle bir arada olmaya devam edeceğiz” dedi.