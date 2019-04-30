Başkan Bıyık, muhtarlarla istişarede buluştu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca'daki 14 mahalle muhtarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Muhtarlıklarla mahallelerde ortak hareket etmek istediğini ifade eden Başkan Bıyık, her mahalle için yol haritası hazırlayarak muhtarlarla işbirliği içinde çalışacağını söyledi. Mahalle muhtarlarının eksiksiz katıldığı toplantıya Başkan Yardımcısı Nurdoğan Yılmaz da eşlik etti.

Başkan Bıyık, mahalle muhtarlarını önemsediğini ifade ederek görev süresi boyunca muhtarlarla uyumlu çalışmak istediğini söyledi. Belediye ile muhtarlıkların mahallelerde ortak hareket etmesini istediğini belirten Başkan Bıyık, “Muhtarlarımız mahallelerde vatandaşlarımızla belediye arasında köprü görevi görüyor. Mahallelerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını en iyi muhtarlarımız biliyor. Görev sürem boyunca muhtarlarımızla ortak akıl çerçevesinde işbirliği içinde olmak istiyoruz. Bu konuda gerekli çalışmayı el birliği ile yapacağız. Mahallelerimizde ne yapacaksak beraber yapacağız. Taş üstüne taşı birlikte koyacağız. Ben mantığıyla hareket etmeyeceğiz. Biz olarak çalışacağız. Hiçbir konuya önemli ya da önemsiz diye bakmayacağız. Mahallelerimizdeki her konuyu birlikte istişare edeceğiz. Amacımız hep birlikte Darıca'yı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek olacak. Bu konuda da herkesle uyum içinde, el birliği ile çalışacağız. Vatandaşlarımızın hak ettiği bütün hizmetleri en güzel şekliyle alabilmesi için Darıca'da ortak akıl çerçevesinde hareket edeceğiz” diye konuştu.

11 ayın sultanı Ramazan'da da mahalle muhtarlıklarıyla işbirliği içinde hareket edeceklerini kaydeden Başkan Bıyık, “Ramazan ayında mahallelerimizde kurulan sokak iftarlarını bu sene iptal ettik. Onun yerine ihtiyaç sahibi ailelerimize konuk olarak hasbihal edeceğiz. Bu konuda da mahalle muhtarlarımızla ortak hareket etmek istiyoruz. Sizlerin de belirlediğiniz ihtiyaç sahibi aileleri birlikte ziyaret etmek istiyoruz. Ramazan ayını en güzel şekliyle yaşayıp ve yaşatmayı amaçlıyoruz. Ramazan ayının ruhuna uygun olarak birlikte paylaşmak için işbirliği içinde olmak istiyoruz” dedi.

Muhtarların önerilerini dinledi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a yaklaşımı ve düşünceleri için teşekkür eden muhtarlar, belediye ile işbirliği içinde olmaktan mutlu olacaklarını ifade ettiler. Daha sonra muhtarların mahallelerdeki sorunlarıyla ilgili görüş ve önerilerini de dinleyen Başkan Bıyık, bu tür istişare toplantılarının düzenli hale getirileceğini de belirterek muhtarlarla her zaman sıcak diyalog halinde olacağını söyledi.