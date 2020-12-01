Başkan Bıyık, öğrencilerle çevirim içi buluştu

Darıca Belediyesi'nin düzenlediği Üniversite Hazırlık Kurslarına korona virüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge sonrası ara verilirken öğrencilerin mağdur olmaması için uzaktan eğitim çalışması başlatıldı. İnternet üzerinden üzerinden canlı olarak düzenlenen derslerde öğrenciler uzman öğretmenlerle karşılıklı soru cevap yoluyla iletişim kurarak derse katılabiliyor. Darıca Belediyesi'nin Üniversite Hazırlık Kurslarına kayıtlı yaklaşık 130 öğrencinin katıldığı canlı dersler ile öğrenciler evlerinde dershane ortamında eğitim imkanı buluyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da sürpriz yaparak çevirim içi derslere katıldı. Öğrencilerle sohbet edip başarılar dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, her zaman yanlarında olacağını söyledi. Eğitime desteklerinin devam edeceğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak hayatın her alanında vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz. Eğitimi önemsiyor ve her zaman destek oluyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimin uzaktan olması nedeniyle bizler de üniversite hazırlık kursiylerlerimize destek olmak amacıyla zoom üzerinden canlı dersler veriyoruz. Öğrencilerimize dershane ortamında eğitim vererek eğitim hayatlarına katkıda bulunuyoruz. İnşallah bu zor süreci hep birlikte aşacağız. Ben inanıyorum ki öğrenci kardeşlerimizsınavlara en iyi şekilde hazırlanacaklar ve başarılı olacaklar” dedi.

Derste belediye başkanını karşılarında gören öğrenciler de şaşırdıklarını ifade ederek kendilerine destek olan ve bu imkanı veren Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a teşekkür ettiler.