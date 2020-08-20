Başkan Bıyık, Osmangazi esnafını dinledi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Aşıroğlu Caddesi esnafını ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, esnaf gezilerine ara vermeden devam ediyor. Her fırsatta esnafla bir araya gelmeye özen gösteren Başkan Bıyık, bu kapsamda Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Aşıroğlu Caddesi esnafını ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Altyapı ve üst yapı çalışmalarının devam ettiği Aşıroğlu Caddesi'nde esnaflardan biraz daha sabır isteyen Başkan Muzaffer Bıyık, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte esnafın yüzünün güleceğini söyledi.

Esnafı önemsediğini ve esnafın yüzünü güldürecek çalışmalara imza atacaklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca'da esnafımızın güçlü olmasını istiyoruz. Mutlu Darıca için çalışıyoruz. Esnafımızın bizden beklentilerini iyi biliyoruz. Darıca'nın özellikle ana caddelerinde prestijli cadde uygulamasını hayata geçirmek istiyoruz. Prestijli caddelerimizle Darıca daha güzel bir görünüme kavuşacak. İlk olarak Aşıroğlu Caddemizde başladık. Esnaf olarak çalışmalar nedeniyle zor günler geçirdiğinizin farkındayız. Ama biraz daha sabır istiyoruz. Çalışmalar tamamlandığında Aşıroğlu Caddesi örnek bir cadde olacak. Işıklandırmasıyla, kaldırımlarıyla, çöplerin yer altına alınmasıyla caddeler daha modern ve ilçemize yakışır bir hale gelecek” dedi.