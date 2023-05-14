Başkan Bıyık oyunu kullandı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, oyunu Halide Edip İlkokulu'nda ailesiyle birlikte kullandı.

Tüm Türkiye sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giderken, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da oyunu ailesiyle birlikte kullandı. Kendi oturduğu Emek Mahallesi'nde bulunan Halide Edip İlkokulu'nda 1143 numaralı sandıkta eşi Havva Bıyık, annesi Fadime Bıyık ve çocukları Tuba ve Büşra Bıyık ile birlikte oy kullanan Başkan Muzaffer Bıyık, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Demokrasinin gereğini yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Doğup büyüdüğümüz mahallemizde ailemizle birlikte oyumuzu kullandık. Demokrasimizin gereğini yaptık. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Türkiye Yüzyılı'nda inşallah bizlerin oylarıyla ülkemizin yarınlara daha emin adımlarla ilerleyeceğinden eminim. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. Başkan Muzaffer Bıyık, oy kullandıktan sonra sınıfları da tek tek gezerek sandık görevlilerine selam verdi. İlçe genelindeki bütün okulları tek tek gezen Başkan Muzaffer Bıyık, oy vermeye gelen vatandaşlarla da sohbet edip seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.