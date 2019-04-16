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Başkan Bıyık, personelle buluştu

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, belediye personeliyle bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, tebrik ziyaretlerini kabul ederken bir yandan da belediye personeliyle bir araya gelerek yeni dönemde hayata geçirecekleri projeler ve yeni belediyecilik vizyonu hakkında istişarelerde bulunuyor. Zabıta ve Garaj personeliyle sabah kahvaltısında bir araya gelen Bıyık, talep ve önerilerini dinledi.


5 yıl boyunca vatandaş odaklı çalışacaklarını ifade eden Bıyık, “Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz projeleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışacağız. Gönül belediyeciliğini Darıca'da en iyi şekilde hayata geçirmek için hepimize büyük görevler düşüyor. Sizler sahada belediyeyi temsil ediyorsunuz. Vatandaşla her fırsatta bir araya geliyorsunuz. Sizlerin yaklaşımı çok önemli. Vatandaşı mutlu edecek şekilde çalışmalıyız. 5 yıl boyunca vatandaşa zulmetmeden insan merkezli bir belediyecilik uygulayacağız. Bu konuda hepimiz daha fazla özverili olacağız” diye konuştu.

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