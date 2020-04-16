İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Bıyık, polislere ve muhtarlara maske dağıttı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline ve mahalle muhtarlarına maske dağıtımı gerçekleştirdi.


Darıca Belediyesi, korona virüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında çalışmalarını sürdürürken ilçe genelinde maske ve eldiven dağıtımını da sürdürüyor. Her mahallede sokak sokak gezen ekipler vatandaşlara maske dağıtırken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da maske dağıtım programlarına katılarak bizzat kendisi de maske dağıtımı gerçekleştiriyor. Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen'i ziyaret eden Başkan Bıyık, emniyet personeline verilmesi için hijyen paketleri dağıttı. Darıcalı vatandaşların huzuru için gece gündüz görev yapan polislere hijyen paketi takdim eden Başkan Bıyık, virüs salgınını hep birlikte önleyeceklerini söyledi.


Öte yandan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatı ile ilçedeki 14 mahalle muhtarına maskeler dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.