Başkan Bıyık Ramazan'da mahalle mahalle geziyor

Darıca Belediyesi tarafından her akşam teravih namazından sonra Ramazan şerbeti dağıtımı yapılırken, erzak ve gıda yardımları da sürüyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da her akşam farklı bir mahallede ev ziyaretleri yaparak ihtiyaç sahibi ailelere konuk oluyor ve sorunlarını paylaşıyor. Gittiği her mahallede esnaf ve vatandaşları da ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, iftar sofralarına konuk olduktan sonra mahalle sakinleriyle çay sohbetlerine de katılıyor. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay'ın da eşlik ettiği ziyaretlerde dernek üyelerinin talep ve sorunlarını dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, fikir alışverişinde bulunuyor.