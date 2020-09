Başkan Bıyık, site sakinlerine misafir oldu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her fırsatta vatandaşlarla iç içe olmaya ve sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Hafta sonu oldukça yoğun bir mesai geçiren Başkan Muzaffer Bıyık, bir sitede yaşayan vatandaşların davetini de geri çevirmedi. Davet sonrasında Üretenler Sitesine konuk olan Başkan Bıyık, site sakinleriyle sohbet edip sorunlarını dinledi. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak site sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyip not alan Başkan Muzaffer Bıyık, herkesin görüş ve önerilerini önemsediklerini ifade ederek, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi.

Site sakinleri de davetlerini geri çevirmeyerek kendilerini dinlemeye gelen Başkan Bıyık'a teşekkür etti.