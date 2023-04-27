Başkan Bıyık, Türkiye yüzyılı için kapı kapı geziyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 14 Mayıs seçimleri için sahada sokak sokak, kapı kapı gezerek Türkiye Yüzyılı'nı anlatıyor. Vatandaşlardan destek isteyen Başkan Muzaffer Bıyık, “Hep birlikte tek yürek olmaya devam edip hizmet ve proje üreterek Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 14 Mayıs seçimleri öncesi Darıca'yı adım adım geziyor. Seçim çalışmaları çerçevesinde sahadan bir an olsun ayrılmayan ve sokak sokak, kapı kapı gezerek Türkiye Yüzyılı hedeflerini anlatan Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuyor.

Başkan Muzaffer Bıyık, birlik ve beraberlik vurgusunda bulunarak, "Hemşerilerimizle kucaklaşmak, birlikte aynı masa etrafında bulunmak bizim her zaman önceliğimiz oldu. Göreve geldiğimiz günden bu yana eser ve hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize, şehrimize hizmet sunuyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de hep birlikte tek yürek olacak, üretecek, çalışacak, gayret gösterecek ve Türkiye Yüzyılı inşasına her bir hemşerimizle birlikte katkı sunacağız" dedi.

Türkiye Yüzyılı'nda Darıca'nın marka şehir olması için çalışacaklarını da kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak hemşerilerimiz için altyapıda, sağlıkta, eğitimde, sporda ve birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Darıca'mızı Türkiye'nin marka şehirleri arasında üst sıraya çıkarmak için ilklere imza attık, atmaya devam edeceğiz. Bizler yaptığımız projelerde de önemli ödüllere layık görüldük. Darıca'nın Türkiye Yüzyılı'nda marka şehir haline gelmesi için daha çok çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.