İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Bıyık, vatandaşları ihmal etmiyor

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her fırsatta vatandaşla bir araya gelerek hasbihal ediyor.


Gün içinde makamında kapısını hiç kapatmayan ve her gelen vatandaşın sorununu dinlemeye özen gösteren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sahada da Darıcalılarla iç içe olarak hasbihal ediyor. Her fırsatta vatandaşın içinde olan ve genç yaşlı 7'den 70'e bütün vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Bıyık, her kesimle kurduğu sıcak diyalogla talepleri ve şikayetleri yerinde dinliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.