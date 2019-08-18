İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Bıyık vatandaşları yalnız bırakmadı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca’da etkili olan sağanak yağış sonrası sahaya çıkarak incelemelerde bulundu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca'da etkili olan sağanak yağış sonrası sahaya çıkarak incelemelerde bulundu.


Meteoroloji müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından Darıca'da etkili olan sağanak yağış sonrası Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçeyi gezerek olası sel baskınlarına karşı yapılan çalışmaları inceledi. Başkan Bıyık, belediyedeki ilgili birimlere de talimat vererek yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Darıca Belediyesi olarak teyakkuz halinde olduklarını ifade eden Başkan Bıyık, vatandaşlardan gelen şikayetlere de anında müdahale edilmesi için ekip kurduklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.