Başkan Bıyık, vatandaşlarla buluştu

Güne şehitlik ziyaretiyle başlayan Muzaffer Bıyık, daha sonra Çınaraltı Meydanı'nda vatandaşlarla çay simit eşliğinde sohbet etti.

Kurban Bayramı öncesi arefe günü mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara çiçek dağıtan Bıyık, ardından Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ile birlikte şehitlik ziyareti gerçekleştirerek, şehitler için dua okudu. Kaymakam Kara ve Başkan Muzaffer Bıyık, daha sonra Darıcalı şehit Tahsin Sarıtosun'un ailesini ziyaret etti.

Çınaraltı'nda çay sohbeti

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, daha sonra Çınaraltı Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Kara ve Başkan Muzaffer Bıyık, çay simit eşliğinde vatandaşlarla sohbet edip bayramlarını kutladı.