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Başkan Bıyık, yol bakım çalışmalarını inceledi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan Yol Bakım Onarım Ekibinin ilçenin değişik mahallelerinde yaptığı çalışmaları yerinde inceledi.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Başkan Bıyık, beraberinde Başkan Yardımcısı Abdüllatif Özkan ve meclis üyeleriyle birlikte yol bakım onarım Ekiplerinin çalışmalarını denetledi. Denetim sırasında Başkan Bıyık, vatandaşlardan gelen şikayetlerin bu ekip tarafından anında değerlendirilerek çözüme kavuşturulacağını, böylelikle şikayete konu olan cadde ve sokaklardaki mağduriyetin giderileceğini söyledi.


Seçim döneminde vatandaşlardan en çok trafik ve bozuk yollarla ilgili şikayetler aldıklarını belirten Başkan Bıyık, “Göreve gelir gelmez arkadaşlarla bir durum değerlendirmesi yaptık, acil olarak yapılması gereken işleri belirledik, önceliğimiz yollarımızı düzeltmek ve trafik sorununu çözmek olacak, bu çerçevede Yol Bakım Onarım Ekibimiz sürekli çalışıyor, bu ekiplerimizi daha da güçlendirerek bu sıkıntıyı bir an önce çözeceğiz” dedi.

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