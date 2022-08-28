Başkan Bıyık, zaferin 100. yılında gençlerle Anıtkabir'e gitti

Darıca Belediyesi, Büyük Taarruz'un ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla çekilişle belirlenen 30 genci Ankara'ya götürdü. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da gençlere ziyarette eşlik etti, Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesine çelenk sundu.

Darıca Belediyesi, Kurtuluş Savaşı'nı zafere taşıyan Büyük Taarruz'un ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla çekilişle belirlenen 30 genci Ankara'ya götürdü. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da gençlerle birlikte otobüse binerek geziye eşlik etti. Yol boyunca gençlerle sohbet eden Başkan Muzaffer Bıyık, gezi boyunca da gençlerle yakından ilgilendi.

Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesine çelenk sunuldu

Ankara gezisi ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile başladı. Ardından Millet Kütüphanesi'ni ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık ve gençler, kütüphanedeki kitapları inceledi. Daha sonra Anıtkabir'i ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençlerle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine törenle çelenk sundu.

“Zafer coşkusu bin yıl geçse de bitmeyecek”

Büyük Taarruz'un ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla gençlerle birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Bundan tam 100 yıl önce Türk milleti adeta küllerinden yeniden doğdu. Düşmanı vatan topraklarından topyekûn atmak için başlatılan ve tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri Büyük Taarruz, zaferle sonuçlanmış ve Cumhuriyete giden yolların taşlarını da döşemiştir. Biz de büyük zaferin coşkusunu gençlerimizle yeniden yaşamak ve gelecek nesillere o mirası aktarmak amacıyla Ankara'ya özel bir gezi düzenledik. Değil 100 yıl, 1000 yıl geçse de büyük zaferin coşkusu hiçbir zaman bitmeyecek. Bu duygu ve düşüncelerle vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin 100. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Zaferimiz kutlu ve daim olsun” diye konuştu.