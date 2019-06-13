İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Bıyık'tan hasta ziyaretleri

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hastanede tedavileri devam eden hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hasta ziyaretlerinde bulunarak geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor. Bir yandan yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren Başkan Bıyık, diğer yandan da vatandaşlarla iç içe olmaya özen gösteriyor. Saha çalışmaları için sokakta olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşların dertleriyle de dertleniyor. Ziyaretlerini sürdüren Başkan Bıyık, hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu. Hasta ve yakınlarının hayır duası alan Bıyık, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.


Hastane Başhekimi Nilgün Yöntem'i de ziyaret ederek hastalar hakkında bilgiler alan Başkan Bıyık, kurumlar arasında işbirliğine her zaman önem vereceklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.