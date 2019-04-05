Başkan Bıyık'tan MHP'ye teşekkür ziyareti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Teşkilatı'nın ardından Cumhur İttifakı ortağı MHP Darıca İlçe Teşkilatı'na da teşekkür ziyaretinde bulundu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk ziyaretini AK Parti Darıca İlçe Teşkilatı'na gerçekleştirirken MHP Darıca İlçe Teşkilatı'na da teşekkür ziyaretinde bulundu. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay'la birlikte MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün ve yönetimini ziyaret eden Bıyık, seçim sürecindeki katkıları ve destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Bıyık, MHP Darıca İlçe Teşkilatı tarafından MHP'nin kurucu lideri merhum Alparslan Türkeş'in vefatının 22. yıldönümü dolayısıyla okutulan mevlit programına da katıldı. Türkeş'in büyük siyaset ve devlet adamı olduğunu ifade eden Bıyık, Türkeş'i her zaman hayırla yad edeceklerini söyledi. MHP Darıca İlçe teşkilatlarıyla seçim sürecinde uyumlu çalıştıklarını da ifade eden Bıyık, bu uyumun ve birlikteliğin bundan sonra da devam edeceğini belirtti.