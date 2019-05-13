Başkan Büyükakın anneleri ziyaret etti

Dr. Tahir Büyükakın, Anneler Günü nedeniyle 15 Temmuz Şehidi Serdar Gökbayrak'ın annesi Ferdane Gökbayrak, İzmit Bekirdere Mahallesinde yaşamını sürdüren engelli Şevval Kutlu'nun annesi Nurcan Kutlu ile Kocaeli'nin tanınmış avukatlarından Nuran Kortel'i evlerinde ziyaret etti.

Eşi Figen Büyükakın'ın da yer aldığı birlikteliklerde tüm annelere sağlıklı uzun ömürler dileyen Başkan Büyükakın, “Başta şehit annelerimiz olmak üzere, elleri öpülesi tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Ziyaretlerde samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Büyükakın, şefkatin ve merhametin sembolü olan annelerimizin bizler için hayatları boyunca verdikleri fedakârlığa da değinerek, “Çocuklarına kol kanat gererek hayata hazırlayan tüm annelerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Yavrularını her koşulda korumaktan ve kollamaktan çekinmeden, kimi zaman uykusuz gecelerin yorgunluğuna rağmen bizlere tüm sevgilerini, hayatlarını verdiler. Bir kez daha annelerimizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Şehidi Serdar Gökbayrak'ın annesi Ferdane Gökbayrak ile buluşmasında da bu vatan için canlarını veren tüm şehitlere rahmet dileyen Başkan Büyükakın, “Şehitlerimizin kanıyla sulanmış bayrağımız sonsuza dek aziz topraklarda dalgalanmaya devam edecek. Şehitlerimizin emaneti olan ülkemize ve ailelerine sahip çıkacağız. İlgimizi çoğaltarak birer evlatları olarak yanlarında olacağız” şeklinde konuştu.

İzmit Bekirdere Mahallesinde yaşayan engelli Şevval Kutlu'nun annesine de gösterdiği tüm fedakârlıklar için şükranlarını ileten Başkan Büyükakın, Kocaeli'nin tanınmış avukatlarından Nuran Kortel'e sağlıklı ömürler diledi. Başkan Büyükakın ve eşi Figen Büyükakın, Kortel'in özel kütüphanesindeki kitapları incelemeyi de ihmal etmedi.