Başkan Büyükakın, ASKF Başkanı ve yönetimiyle bir araya geldi

Dr. Tahir Büyükakın, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Aydın ve yönetimiyle bir araya geldi.

ASKF Başkanı ve yönetim kuruluyla bir araya gelen Başkan Büyükakın spor kenti olan Kocaeli, hedefine ulaşmada koordineli biçimde çalışacaklarını belirterek Kocaeli'nde spor şurası gerçekleştireceklerini ve amatör sporların tüm branşlarını bilimsel olarak masaya yatıracaklarını belirtti.

Son dönemlerdeki tesisleşme hamlesiyle spor alanlarına ulaşmanın daha kolay hale geldiğini de belirten ve mevcut tesislerin yapılacaklarla birlikte koordineli biçimde daha aktif ve verimli kullanılmasının önemine de vurgu yapan Başkan Büyükakın, “Yapacağımız spor şurasında bunların temellerini ve nasıl hayata geçireceğimizi detaylı bir şekilde konuşacağız. Kocaeli Üniversitemizin katkılarıyla bir yol haritası çıkartarak, geleceğin şampiyonlarını çıkartmak için uygun çalışma alanlarını ve mantığını hep birlikte belirleyeceğiz” dedi.

Ülkemizde ve Marmara bölgesinde özellikle Olimpiyat Şampiyonları yetiştirmede çok önemli stratejik planları hayata geçireceklerini söyleyen Büyükakın, “Bu konuda birimlerimiz üzerine düşen sorumlulukları yerine getirirken, spor camiamızın tüm dinamikleriyle Spor Şurası'nda bu ve benzeri her konuyu değerlendireceğiz” diye konuştu.