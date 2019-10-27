Başkan Büyükakın, Avrupa Konseyi'nde Türkiye'yi temsil edecek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Strasbourg'da gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için Ulusal Heyet Başkanı olarak görev yapacak.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 28-31 Ekim tarihleri arasında Strasbourg'da gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi'nde Türkiye'yi temsil edecek. Başkan Büyükakın, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için ulusal heyet başkanı olarak görev yapacak.