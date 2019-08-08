Başkan Büyükakın, başarılı öğrencilerle buluştu

Dr. Tahir Büyükakın, “Başarılı Gençler, Mutlu Şehir Kocaeli” Projesi kapsamında Kocaeli'ndeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören, lise giriş sınavında tam puan almış ve 0,01'lik yüzdelik dilime giren öğrenci ve aileleriyle buluştu.

Kocaeli genelinde eğitim görmekte olan başarılı öğrencileri desteklemek, başarılarını kutlamak ve motivasyonlarını taçlandırmak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kerpe Spor ve Eğitim Kampı'nda aileleri ile birlikte zaman geçirmeleri için bir kamp programını ziyaret eden Başkan Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, “Benim gönlüm ister ki bu başarılı öğrencilerimiz basın mensuplarımız başta olmak üzere herkes tarafından kentte örnek olarak gösterilsin, rol model olsunlar ve başarı teşvik edilsin. Bu başarılar başkaları tarafından da örnek alınsın” dedi.

“Teşvik etmiş olalım dedik ve böyle bir çalışmayı başlattık”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kerpe Spor ve Eğitim Kampı'nın daha önce sosyal tesis olarak kullanıldığını ifade eden Başkan Büyükakın, “Büyükşehir Belediyesi çalışanları burayı kullanıyordu. Bunun yerine başarılı öğrenciler, sporda, sanatta ve kültürde başarı göstermiş olanlar gelsinler, burayı kullansınlar istedik. Onları da teşvik etmiş olalım dedik ve böyle bir çalışmayı başlattık. Önümüzdeki günlerde yine üniversite sınavında başarı göstermiş olan ilk bine girmiş olan öğrencilerimiz burada kamp yapacaklar. Aileleriyle birlikte kalacaklar. İnşallah sizlerin başarısı diğer öğrencilerimiz için de teşvik edici bir unsur olur. Biz bunu önümüzdeki süreçte sporla, sanatla ve diğer ilgili alanda da devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

“Hayat sadece sınavlarda gösterilen başarıdan ibaret değildir “

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda ilk 1000'e giren öğrencilerimiz ve velilerimizi kampta misafir edildiğini, 5- 8 Ağustos 2019 tarihleri arasında Kerpe Sporcu ve Eğitim Kampı'na Liselere Giriş Sınavı'nda tam puan almış ve 0,01'lik yüzdelik dilime girerek başarı elde etmiş öğrencilerle birlikte velilerin katılım sağladığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Ben buradan gençlerimize tavsiyede bulunayım. Hayat sadece sınavlarda gösterilen başarıdan ibaret değildir. Sınavda başarılı olmak kadar hayatta da başarılı olmakta önemlidir. İyi bir aile kurmak memleketine ve milletine hayırlı hizmetler yapmak da son derece önemlidir. Aslında iyi insan olmak önemlidir. Çocuklarımızın bir enstrüman çalıyor olması güzel sanatların bir dalıyla ilgileniyor olması bizim kentimizin bir hedefi olmalıdır” diye konuştu.

“Aslında hayat bir disiplin meselesidir”

“Bu şehir mutlu şehir olacaksa bu şehirdeki insanlarında dört dörtlük yetişmesi ve çocuklarımıza yatırım yapılması gerekmektedir” diyerek düşüncelerini dile getiren Başkan Büyükakın, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin sporun bir dalıyla mutlaka uğraşması gerekmektedir. Gençlerimizden mutlaka bir branşta lisanslı olmasını istiyoruz. Bizler de bütün çalışmalarımızı buna göre hazırlıyoruz. Sporun bir dalında başarılı olduğunuzda, sanatın bir dalıyla ilgilendiğinizde, hayatınızın diğer alanlarınında disiplin edildiğini görmüş oluyorsunuz. Aslında hayat bir disiplin meselesidir. Kendinizi ne kadar iyi disipline ederseniz başarınız da o kadar artarak devam ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçlerde bizim yine Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu spor, kültür ve sanatla ilgili yapmış olduğu kurslara da katılırsınız” dedi.

“Elimizden gelenin en iyisini yapacağız”

Büyükşehir Belediyesi'nin spor, kültür ve sanat alanlarında bir yetenek taraması başlatacağını da belirten Başkan Büyükakın, “Bu alanda güzel bir tasarım yapacağız. Yetenek taramalarında sanat ya da sporla ilgili yetenekler ortaya çıkartılacak, oradan hareketle ilgili yerlere yönlendirmeler yapacağız. Sporla ilgili ise spor bölümü, sanatla ilgili ise sanatla ilgili departmanla bağlantı kurulacak. Ardından daha yetenekli olanlara biraz daha detaylı destek verilecek. İş dünyasıyla da benzer görüşmeler yapılarak çocuklarımızdan birisi enstrüman çalma konusunda çok yetenekli ise mesela piyano eğitimi alması gerekiyorsa ve bu eğitim Viyana'da veriliyorsa bir tane iş insanımıza rica edip bu çocuğumuzun orada eğitimini üstlenmesini isteyeceğiz. Spor branşında çok yetenekli bir çocuğumuz varsa o çocuğun dünyanın en iyi standartlarında eğitim alabilmesi için yine sponsorlu bir çalışma yürüteceğiz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimdeki başarısını sporda ve sanatta da taçlandırması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” diye konuştu.

“İmkanlarımızı seferber ederek derdinizle dertleneceğiz”

“Önümüzdeki süreçte biz Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen tüm imkanlarla öğrencilerimize destek olacağız” diyen Başkan Büyükakın, “Nerede desteğe ihtiyaç varsa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olacağız. Sonuna kadar bütün imkanlarımızı seferber ederek bizzat derdinizle dertleneceğiz. Bir kez daha burada olan öğrencilerimizi yakaladıkları başarılardan dolayı kendilerini ve ailelerini tebrik ediyorum. Yolunuz ve bahtınız her daim açık olsun” dedi. Birliktelik çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. Birliktelikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekretere Yardımcısı Ali Yeşildal, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ile Kocaeli'ndeki yerel gazetelerin ve televizyonların genel yayın müdürleri ve yönetmenleri sıra yazı işleri müdürleri de eşlik etti.