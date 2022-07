Başkan Büyükakın: "Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Her zaman altını çizdiğimiz ve söylediğimiz bir söz var. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. İşte bu hizmetkarlık neyi gerektiriyorsa onu yerine getiriyoruz" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze'de esnafla bir araya gelerek, bereketli işler diledi. Büyükakın'a, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve partililer de eşlik etti.

Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Büyükakın, "Her daim yaptığımız gibi bugünde sizleri dinlemeye geldik. Şehrimizi güzelleştirirken halkımızla ve esnafımızla hareket etmeyi, fikirlerini almaya özen gösteriyoruz. Bakınız Beylikbağı Mahallemizin Ankara Caddesi'nde ki aydınlatma çalışmasını tamamladık. Ancak diğer caddelerimizde de aydınlatma çalışmalarımızı yapacağız" dedi.

"Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik"

En güzel çalışmaları yapmak için gayret ettiklerini ifade eden Büyükakın, "Milletimizle olan yürüyüşümüzde belediye hizmetlerinde en güzel çalışmaları yapmak için gayret ediyoruz. Vatandaşımızla bir oluyor, buluşuyor, dinliyor ve çözüme dönük adımlar atıyoruz. Ülkemize, milletimize ve aziz hemşerilerimize karşı büyük bir sorumluluklarımız var. Bunun için her daim diyoruz ki hep birlikte daha çok çalışacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, il ve ilçe teşkilatlarımızla, belediyelerimizle, mahalle temsilciliklerimizle velhasıl tüm kadrolarımızla birlik ve beraberlik içinde eser ve hizmet siyasetimizde ki hedeflerimize doğru yürüyeceğiz. Tüm teşkilatlarımızla el ele, kol kola, gönül gönle vererek çalışarak hayırlı işlere imza atıyoruz. Bu birliktelik ve güçlü bağ aziz hemşerilerimize çok daha güzel hizmetler olarak yansıyor. Tabii biz işimize ve vatandaşımızın bize ne dediğine bakıyoruz. Kentimizin her noktasına her kesime hizmet vermek için canla başla çalışıyoruz. Son olarak şunu da ifade etmek isterim ki, her zaman altını çizdiğimiz ve söylediğimiz bir söz var. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. İşte bu hizmetkarlık neyi gerektiriyorsa onu yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Beylikbağı Mahallesi'nde çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Vatandaşlara yapılan hizmetleri anlatan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise "Zaman zaman siz esnaf kardeşlerimizle ziyaretlerimiz vesilesiyle hasbihal ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde ve iş birliğinde Beylikbağı Mahallesi'nde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Altyapı çalışmaları tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmalarına geçiyoruz. Bölgemizde cerrahi bir operasyon mahiyetinde elektrik, telefon, su ve diğer altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından hızla üst yapı çalışmalarına geçmiş olacağız. Ankara Caddesi'nde de asfaltla alakalı yenileme çalışmaları başlamış olacak. Aydınlatma çalışmalarımızı da Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde gerçekleştirilecek" dedi.