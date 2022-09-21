Başkan Büyükakın: "Boş şeylerle uğraşmıyoruz, Gebze'miz için hizmet üretiyoruz"

Gebze'de ticari faaliyetler sürdüren esnaf, KOBİ ve kanaat önderleriyle buluşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Boş şeylerle uğraşmıyoruz, Gebze'miz için hizmet üretiyoruz" dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Aydınlık ve Gökmen Mengüç'ün de katıldığı birliktelik sonrası değerlendirme yapan Başkan Büyükakın, "Gebze ilçemizde en güzelini yapmak için çalışıyoruz. Ulaşım projelerine ağırlık veriyoruz. Esnafımızın ve ticaretle uğraşan her vatandaşımızın derdiyle dertleniyoruz. Boş şeylerle uğraşmıyoruz, Gebze'miz için hizmet üretiyoruz. Zamanın Allah'ın bize verdiği büyük bir nimet olduğunu unutmadan çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Gebze'miz için hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi.

"Gelecek kuşaklara daha güçlü Türkiye bırakma çabası var"

Kentin ortak akılla yönetilmesi ve eksikliklerin dile getirilmesi için bu gibi toplantılara önem verdiklerini ifade eden Başkan Büyükakın, "Türkiye'nin bölgesinde güçlü bir ülke konumuna gelmesi başta olmak üzere ‘Dünya beşten büyüktür' diyerek Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği küresel yönetim sistemindeki değişimde, ülkemizin menfaatlerini korumada, gelecek kuşaklara daha güçlü Türkiye bırakma çabası var. Bizlerde yerelde bu hedeflere dönük adımları atıyoruz. Metro projesinden, ulaşım arterlerine yenilerin eklenmesi, yenilenmesi, farklı bir misyona çevrilmesi gibi adımları hızlı bir şekilde yapıyoruz. Tabii, fiziki hizmetlerin yanında gönüllere dokunan çalışmalarımızı da aralıksız bir şekilde hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu.