Başkan Büyükakın, Brunga tesislerinde inceleme yaptı

Dr. Tahir Büyükakın, Kocaelispor'un kullanımına tahsis edilen Körfez ilçesindeki Brunga tesislerinde inceleme yaptı.

Başkan Büyükakın, Kocaelispor'un kullanımına açılacak Brunga tesislerindeki eksikliklerin tamamlanacağını dile getirdi. İnceleme sonrasında bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Brunga tesisleri aşağı yukarı Süper Lig takımlarının ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir merkez olduğunu söylemek isterim. Brunga tesislerinin yeterli antrenman sahası var. İnşallah Kocaelispor'umuz burada daha huzurlu daha verimli bir çalışma ortamı bulmuş olacak” dedi.

“Daha önceki dönemde futbolcularımız bir yerde antrenman yapıyor, oradan çıkıp başka bir yerde yemek yiyor sonrasında konaklayacakları yere gidiyorlardı” diyerek açıklamalarını sürdüren Başkan Büyükakın, “Bu da futbolcuların yaşamını kötü etkiliyordu. O dönemin Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz Bey bize Burunga Tesisleri'ni Kocaelispor'a kazandırabilir miyiz diye bir teklifte bulunmuştu. Biz de konuyu Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt beye ilettik ve beraber değerlendirdik. Sağ olsun kendileri Kocaelispor bu kentin takımıdır diyerek elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Tam bir kentlilik bilinciyle Kocaelispor'a sahip çıktı. Ben bir kez daha Körfez Belediye Başkanımıza Kocaelispor'a yapmış olduğu bu büyük katkısından dolayı teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

Kocaelispor'un transfer tahtasının açılması hakkında düşüncelerin soran bir basın mensubuna cevap veren Başkan Büyükakın, “Ben başından beri söylüyorum herkes kendi işine odaklanmalı. Kocaelispor'un yeni seçilmiş başkanı Hüseyin Beydir. Bu tür konuları onun açıklaması ve ondan dinlememiz gerekir. O bizden destek istediğinde biz kentin takımına sahip çıkmak için tüm belediyelerimizle birlikte elimizde ne imkan varsa desteğimizi veriyoruz. Daha öncede söylediğimiz gibi biz kamunun kaynaklarını Kocaelispor'a kullandırmayı doğru bulmuyoruz. Kentin Kocaelispor'u sahiplenmesi penceresinden olaya bakıyoruz. Yani burada herkes Kocaelispor markasına sahip çıkıp yardım etmeli. Böyle olursa Kocaelispor hak ettiği yere çok daha hızlı gelecektir. Kocaelispor'un ekonomik altyapısının güçlenmesini de çok önemsiyoruz. Çünkü Kocaelispor'a her defasında farklı yerlerden yapılacak yardımlarla yol yürüyemeyiz. Gerçekçi olmak lazım Süper Lig çok önemli, iddialı ve kolay olmayan bir hedeftir. Bu yolda nice takımlar başarısızlıkla yüzleşmiştir. Bizim sabırlı ve istikrarlı bir şekilde Süper Lig yolunda ilerlememiz için ekonomik altyapıyı buna ilave olarak da tesis altyapısını güçlendirmemiz gerekmektedir. Brunga tesisleri bu anlamda çok önemli bir katkıdır” açıklamasını yaptı.

Sporcu altyapısının güçlendirilmesine de değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Kocaelispor'un Kocaelispor olmasının en önemli nedeni bu kentin çocuklarının altyapıdan yetişmesidir. Kendi yetiştirdiğiniz gençleriniz sizin kulübünüze aktardığınız en önemli mali kaynaktır. Bundan önce böyle çalışan değerli başkanlarımıza yaptıkları bu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hüseyin Bey'in de başarılı olması için biz de elimizden geleni yapacağız. İnşallah mümkün olacak en kısa sürede Kocaelispor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz” ifadelerini sarf etti.

“YÜK ALMAK İÇİN BİR ORGANİZASYON PLANLIYORUZ”

Kocaelispor'a yardım amaçlı bir gece düzenlenecek organizasyonla alakalı sorulan soruya hazırlıklarımızı yapıyoruz diyen Başkan Büyükakın, “İş insanlarımız bu kentin istihdamın yaratılmasını sağlayan en önemli etkenlerdir. Biz prensip olarak bir iş insanına gidip onu zora sokacak ekonomik desteği doğru bulmuyoruz. Kocaelispor'u Süper Lig'e çıkarmak için ihtiyaç da olmadığını söylüyoruz. Biz kimseye yük olmadan kimseyi taşıyamayacağı yükün altına sokmadan bu işin altından kalkmaya çalışacağız. Kocaelispor'umuzu yukarıya el birliğiyle çıkartabiliriz. Hep birlikte el ele verirsek kimse yorulmadan Kocaelispor'u Süper Lige taşıyabiliriz. Valimiz ve bu kentin bütün dinamikleriyle bir araya gelerek Kocaelispor Başkanımızla birlikte yük almak için bir organizasyon planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Kocaelispor'un bir marka olduğunu bir kez daha dile getiren Başkan Büyükakın, “Kocaelispor üzerinden kimsenin bir şey sahiplenmesi gibi bir durum yoktur ve olamaz. Bunun özellikle altını çiziyorum. Ben şahsi olarak bir kez daha ifade etmek isterim Kocaelispor bir siyasi bir mesele değildir. Kocaelispor, bu kentin meselesidir. Başında bir kulüp başkanı vardır. Biz kulübün konsensusla seçilmiş bir başkanının ve yaklaşımının arkasında oluruz. Buradan siyasi bir hesap beklemeyiz. Kocaelispor'a yapılacak en büyük kötülük siyasi hesapların parçası yapmaktır. Bir kez daha söylüyorum Kocaelispor bu kentin marka değeridir. Hep birlikte herkes Kocaelispor'a ve yönetimine destek olmalı ve Kocaelispor'u yükseltmeliyiz” diye konuştu.