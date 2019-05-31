Başkan Büyükakın, Büyükşehir personeliyle bayramlaştı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeli, Antikkapı'da düzenlenen bayramlaşmada buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Ramazan Bayramı öncesinde Büyükşehir personeliyle bir araya geldi. Antikkapı Restoran'da düzenlenen Büyükşehir ailesinin bayramlaşma programına Başkan Büyükakın'ın yanı sıra Genel Sekreter Vekili Gökmen Mengüç, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Yeşildal, Mustafa Altay ve Doğan Erol, başkan danışmanları, daire başkanları, şube müdürleri, iştiraklerin genel müdürleri ve personel katıldı. Büyükşehir olarak büyük bir aile olduklarının altını çizen Başkan Büyükakın, bir bayrama daha kavuşmanın huzurunu ve coşkusunu yaşadıklarını dile getirdi. Büyükakın, “Yüzünüzdeki, gözünüzdeki mutluluğu görmek bizim için ayrı bir mutluluk. Peygamber efendimize ‘Hangi dualar kabul olur?' diye sormuşlar. Peygamber efendimiz de ‘Günahsız ağızlarınızla birbirinize ettiğiniz dualar kabul olur' demiş. Bana da sizler dua ederseniz çok mutlu olurum” diye konuştu.

Başkan Büyükakın, “Ben de sizlere belki isim isim değil ama hepiniz adına dua edeceğim. Hepinizin Kadir Gecesi'ni teker teker kutlarım. Bin geceden daha hayırlı olan bu geceye nail olursunuz inşallah. Bütün çalışan arkadaşlarımız, hemşerilerimiz ve bütün dünyadaki Müslümanlar bu gecenin şerefine nail olur inşallah. Hepinizin bayramını kutluyor, saygıyla sevgiyle selamlıyorum” diyerek sözlerine son verdi.

Daha sonra Başkan Büyükakın; Genel Sekreter Vekili Mengüç, Genel Sekreter Yardımcıları Yeşildal, Altay ve Erol ile birlikte personelle tek tek bayramlaştı.