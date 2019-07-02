Başkan Büyükakın, Darıca Askeri alanında ki çalışmaları denetledi

Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Darıca Askeri alanında yapılan sahil çalışmalarını denetledi.

Dr. Tahir Büyükakın, 2018 yılında yapılan anlaşma ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen yaklaşık 900 dönümlük askeri alanın sahil bölümünde inceleme yaptı. Vatandaşların keyifli bir zaman geçireceği alandaki tüm detayların eksiksiz bir şekilde yapılması talimatını veren Başkan Büyükakın, “3 bin 300 metre uzunluğundaki sahilimizin iki bin metresinin yapımını tamamladık. Bu alanla birlikte sahildeki donatıların tamamlanmasının ardından devir aldığımız Darıca askeri alandaki sahil bandımızı 15 Temmuz'da halkımızın hizmetine açacağız” dedi.

Denetlemede projenin geldiği son durum hakkında detaylı bir bilgi alan Başkan Büyükakın, “Halkımızın içi rahat bir şekilde keyfini sürebileceği pırıl pırıl kıyıları, tertemiz plajları şehrimize kazandırıyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız velhasıl halkımız bu sahilde gönlünce vakit geçirebilecek. Yaşamlarına güzellik ve mutluluk katacaklar. Aile bağlarına bu güzel dinlenme alanıyla katkı da sunmuş olacağız” diye konuştu.