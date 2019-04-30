Başkan Büyükakın, ‘'Dünya kentleri için doğru tasarım yapmak elimizde''

Dr. Tahir Büyükakın, Marmara Belediyeler Birliği'nin organize ettiği “Kent Ağları Buluşması 2 Değişim ve Veri Yönetimi” etkinliğine katıldı.

Grand Hyatt İstanbul Hotel'de gerçekleştiren toplantıda Marmara Belediyeler Birliği Başkanı olarak bir konuşma gerçekleştiren Başkan Büyükakın, “Dünya kentleri için doğru bir tasarım yapmak, geleceğin dünyasını şekillendirirken daha doğru düşünmek elimizdeyken; yarın çok daha yönetilemez hale gelebilecek dünyanın yönetimine dair çözüm yollarını ve kararlarını erken almak gerekiyor. Akademiden gelecek destekle bunu başaracağımıza inanıyorum” dedi.

“Kentler için tehditler ve fırsatlar hep bir aradadır”

İlki 2018 yılında yapılan "Küreselleşme ve Kent Ağları Buluşması" programının devamı niteliğindeki bu ikinci buluşmada; küresel kent ağları araştırmalarındaki değişim ve yeni yaklaşımlar, verilerin görselleştirilmesi ve yerel yönetimlerin kullanımı için veri toplanması konularına odaklanıldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Kent ve Toplum Çalışmaları Derneği'nin partner olarak yer aldığı Prof. Dr. H. Murat Güvenç, Prof. Dr. Ben Derudder, Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner, Doç. Dr. Allan Watson, Prof. Dr. Stefan Hennemann, Doç. Dr. Eda Ünlü Yücesoy, Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu, Dr. Şebnem Beşe Canpolat gibi isimlerin bir araya geldiği buluşmada, kentlerin gelişimi konularında farklı sunumlar gerçekleştirildi. Konuk akademisyenlerin çalışmalarını dile getirmeden önce yaptığı açılış konuşmasında “Kentler için fırsatlar ve tehditler hep bir aradadır” diyen Büyükakın, “Yaşadığımız sürece bu ikisine hep açığız. Dolayısıyla veri ile baş etmemiz, toplamamız ve yönetim bilgi sistemi için nasıl kullanacağımız konusu başlı başına bir meseledir” şeklinde konuştu.

“Hayati bir mesele olarak karşımızda duruyor”

“Kentlere ve sektörlere çok sayıda veri toplamak değil, doğru yönetmek gereklidir” diyerek önemli değerlendirmeler yapan Başkan Büyükakın, “Dataları toplamak, doğru işleyebilmeyi beraberinde getirir. Yönetim bilgi sistemimiz doğru işlemezse karmaşadan ibaret olacaktır. Dolayısı ile datanın doğru bilgiye dönüştürülmesi hayati bir mesele olarak karşımızda duruyor” ifadelerini sarf etti. 15 yıllık akademik hayatının ardından edindiği tecrübeyi Büyükşehir Belediyesi'ne taşıma imkânı elde ettiğini söyleyen Başkan Büyükakın, “Akademide öğrenilenle, sahada kullanılan bilgi arasında fark var. Uygulamaya dönük bilgilerin ortaya konulması zaman alıyor. Akademik çalışmalar yapan arkadaşlarımızın karar vericilere ortak bir dil üretmesi zor bil hal alıyor” dedi.

“Akademik desteğe ihtiyacımız var”

“Kurumsal çözüm üretmek ve ona ilişkin çözümler üretmek gerek akademisyenlerin gerek karar alıcıların ajandasında yer almalı” diyen Başkan Büyükakın, “Veri gökten çakan şimşek gibidir. Bilgiyse ampulün içindeki ışıktır ve kullanıma hazırdır. Verileri toplama madenciliğini yapmak, büyük dataya adım atmak akademisyenlerin bizler için sunacağı en büyük destek olur. Akademisyenlerimize ihtiyacımız var, çünkü dünyanın karşı karşıya geleceği meselelerde, akademik desteğe ihtiyacımız var. Bunun için Akademik çalışmaların biraz daha şehirle ilgili meselelerin yönetimine yöneltmek mümkündür” diye konuştu.

Başkan Büyükakın daha sonra konuk akademisyenlerin kentler üzerine olan değerlendirmelerini dinledi.