Başkan Büyükakın Gebze Akademi Liseyi inceledi

Dr Tahir Büyükakın, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi'nde yapım çalışmaları devam eden Akademi Lisesi'nde inceleme gerçekleştirdi.

Gebze Osman Yılmaz Mahallesi'nde yapımına başlanılan Akademi Lisesi'nde çalışmalar devam ediyor. Toplam 10 kattan oluşan ve içerisinde 14 derslik, spor salonu, 105 kişilik seminer salonu, kütüphane, bilgisayar dersliği, hobi odaları ve dinlenme salonları gibi birçok özelliği içerisinde barındıran Akademi Lisesi'nin bu bölgede önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Devam eden çalışma alanında inceleme yapan Dr Tahir Büyükakın, “Bu yeni oluşturduğumuz Akademi Lise, gençlerimizin çağı yakaladığı ve geleceğe güçlü bir şekilde hazırlandığı merkezlerimizden bir yenisi daha olacak” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve teknik ekibin hazır bulunduğu incelemede, tüm katları tek tek inceleyen Başkan Büyükakın, projenin detayları hakkında bir sunumda aldı. Projenin gençlik için samimiyetle başlatılmış önemli bir proje olduğunu ifade eden Büyükakın, “Gençlerimizin hayata daha iyi hazırlanabilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak bilimin ve ortak aklın yolunda kararlar alıyoruz. Ülkemizi emanet edeceğimiz gençlerin geleceğe iyi hazırlanması için çalışıyor, çabalıyoruz” dedi.

Büyükakın, “Gençlerimizin kariyer planlaması başta olmak üzere hayata ve dünyaya dair yeni bakışların kazanmasını bu merkezlerle sağlama gayretindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak yıllardır çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olduk. Eğitim hayatları başta olmak üzere birçok alanda nesillerimizin geleceğe hazırlanması için yoğun bir mesai harcadık. Önümüzde kat edeceğimiz çok yolumuz var. Gençlerimiz için spor alanlarından kültür havzalarına, eğitim projelerinden sosyal yaşama kadar her alanda onların yanındayız. Ülkemizin ortaya koyduğu hedeflere ulaşmada biliyoruz ki en büyük gücümüz gençlerimizdir. Bu hedeflere inşallah gençlerimizle ulaşacağız” şeklinde konuştu.