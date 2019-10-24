Başkan Büyükakın, Gebzeli muhtarlarla buluştu

Çayırovalılar'ın taleplerini danışma meclislerinde dinleyen ve çözüm odaklı çalışmalar yapan Başkan Bünyamin Çiftçi, son olarak Çayırova Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Artvinliler Derneği önünde düzenlenen programda mahalle ve ilçe genelini kapsayan çalışmalara değinen Çiftçi, “Seçim çalışması sürecinde gerek ev gerekse de dernek toplantılarımızda sizlerin bize ilettiği birçok husus vardı. 6 aylık süre zarfında bunların bir kısmını gerçekleştirdik. Sizlerin de bildiği gibi Çayırova Mahallemizde Camii problemimiz var. Göreve geldikten sonra hemen bu soruna da çözüm üretmek adına çalışmalarımızı başlattık. Bu konuda gerekli adımları attık” dedi.

Kent Meydanı projesi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, hak sahipleriyle mahkeme sürecinin devam ettiğini ve süreci hızlandırarak ilçeye kent meydanı kazandıracaklarını söyledi. Çiftçi, “İnşallah o süreci de hızlandırarak ilçemize kent meydanını kazandıracağız. Ancak kent meydanı projemizde o alanı beton yığını haline getirmeyeceğiz. Çayırova halkının nefes alacağı bir proje haline getireceğiz. İlçeye değer katacak bir alan olacak” diye konutşu.

Soru cevap ve temenniler bölümü ile devam eden programa belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarı, sivil toplum kuruluşu başkanları ve mahalle sakinleri katıldı.