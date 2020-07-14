Başkan Büyükakın: “Gençler için yatırım yapmaya devam edeceğiz”

Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda incelemelerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Öğrencilerimizin daha iyi imkânlarda eğitim almaları için sorumluluk almaya devam edeceğiz” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bin 600 metrekare kapalı alanı olan Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu. Gençlerin sportif ve sosyal faaliyet alanlarının yaygınlaştırılmasını vurgulayan Büyükakın, “Okullarımıza spor salonu kazandırmada çok önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Kentimizin kültürüne ve sanatına katkı sunarken, spor salonlarımızla başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere onları geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. Türkiye'nin ve Kocaeli'nin geleceği gençlerdir” dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve yetkililerin de bulunduğu inceleme gezisinde konuşan Başkan Büyükakın, "Öğrencilerimizin daha sağlıklı ortamlarda spor eğitimi almaları için yapılan spor salonlarını inşa etmeye devam edeceğiz. FİBA onaylı zeminiyle spor salonumuz bölgemizin çok önemli spor salonu ihtiyacını da karşılayacaktır. Farklı ölçülerdeki alanlarımızla bu salonda kadınlarımıza da hizmet vereceğiz. Biz gençlerimize güveniyoruz. Gençler bizim umudumuzdur. Gençlerimizle birlikte yol yürüyoruz ve yürümeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizin daha iyi imkânlarda eğitim almaları için sorumluluk almaya devam edeceğiz. Güçlü Türkiye'yi her alanda oluşturacak gençlerimizdir. Bu hususu bilerek gençlere hizmet etme yolunda kararlıkla çalışmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin bize olan güvenine layık olmayı sürdüreceğiz. Bu spor salonunda onların keyifli ve güzel anlar geçirmesi bizi çok mutlu edecek. Gençler için yatırım yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.