Başkan Büyükakın, “Gençlerimizden dünya dereceleri bekliyorum”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Sümerspor Kürek Kulübü Başkanı Serenay Subaşı ve şampiyon sporcuları makamında konuk etti. Su sporlarının Kocaeli'deki gelişimi üzerine değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, Kürek sporuna dönük atılabilecek adımlar da dile getirildi. Şampiyon sporcularla yakında ilgilenen, aldıkları kupaların ve madalyaların çoğalmasını isteyen Başkan Büyükakın, “Kocaeli'den milli takımlar düzeyine çıkacak, ay yıldızlı formayı taşıyacak gençlerimiz bizi son derece mutlu ve gururlu kılacaktır. Bu başarının yakalanacağına yürekten inanıyorum. Bu nedenle altyapı tesislerinin kurulması için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli adımları atacağız” dedi.

Her branşta dünya çapında sporcuların yetişmesi için spora desteklerini sürdüreceklerini söyleyen Büyükakın, “İzmit Körfezimizde ulusal ve ulusal şampiyonaların yapılması için hep birlikte çalışacağız. Kocaeli bu anlamda da sesini duyuracak, körfezimiz şenlenecek, gençlerimiz su sporlarının keyfine kavuşacak. Su sporlarında büyük adımlar atacağız. Bugün şahsımı ziyaret eden gençlerimizden dünya dereceleri bekliyorum” diye konuştu.

İzmit Sümerspor Kürek Kulübü Başkanı Serenay Subaşı ise, kendilerini kabul eden ve ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür ederken, “Şampiyon sporcularımız gerek kentimizi gerekse ülkemizi her platformda başarıyla temsil edecekler. Yürekten inanmış bir ekiple birlikte, başarılı sporcularımızla arzu ettiğimiz hedeflere kavuşacağız. Kürek sporunun geniş kitlelere ulaşması için de çalışacağız” şeklinde konuştu.