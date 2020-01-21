Başkan Büyükakın, Gölcüklü muhtarlarla buluştu

Muhtar buluşmalarını kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kazıklı Kervansaray'da Gölcük muhtarıyla buluştu. Birliktelikte muhtarları dinleyen Başkan Büyükakın'a İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Mustafa Altay ve Hasan Aydınlık'ın yanı sıra Bölge Koordinatörü Nihat Abiş eşlik etti. Muhtarların kendi mahallerindeki vatandaşlarla her gün birlikte olduğunu dile getiren Büyükakın, “Gerçekleştirdiğimiz muhtar buluşmalarıyla hizmetlerimize yön veriyoruz. Kocaeli'deki muhtarlarımızla belli periyotlarla bir araya gelmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Toplantıya katılan muhtarlar, söz almasının yanı sıra talep ve önerilerini de dile getirdi. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Yönetime katılımın araçlarını ve yöntemlerini geliştirmeye dönük olan muhtar buluşmalarımıza bugün Gölcük ilçemizle devam ettik. Şehir yönetimlerinin entegrasyonu, kaynakların efektif kullanımını gibi konularda muhtarlarımızla görüş alışverişi gerçekleştirdik. Kocaeli'nin ve Gölcük ilçemizin daha fazla değer üretmesi için ortak akılla çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamda muhtarlarımız bizim en önemli ekip arkadaşımızdır” ifadelerini kullandı.