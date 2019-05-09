Başkan Büyükakın, ‘'Gönül sofralarımızı hep birlikte genişletelim''

Dr. Tahir Büyükakın, Tavşantepe Mahalle Muhtarı İbrahim Efe ve azalarını makamında konuk etti.

Kent genelinde gönüllere girmek amacıyla hızlı bir şekilde çalışmalara başladıklarını ve bunu da muhtarlarımızla birlikte yapacaklarını belirten Başkan Büyükakın, “İnsanımızla kurduğumuz gönül köprüsünü, muhtarlarımızla birlikte büyütecek, halkımızın hizmetinde olmayı 7/24 sürdüreceğiz” dedi. Ramazan'ın yoksulun, aç ve susuzun halinden anlama ayı olduğu dile getiren Büyükakın, “Hep birlikte bugünden itibaren gönül soframızı genişletelim. Gelin sofralarımızı fakirlere, ihtiyaç sahiplerine açalım. Hep birlikte bu ulvi hareketi mahallelerimizden başlatalım” dedi.

Tavşantepe Mahalle Muhtarı İbrahim Efe ve azalarına nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Büyükakın, mahallelerde yaşayan kimsesiz ve yardıma muhtaç ailelerin tespit edilmesinin önemine bir kez daha vurgu yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerinin bu konuda sorumluluklarını yerine getirmede hazır olduğunu kaydeden Büyükakın, “Tüm imkanlarımızla yetimlerin ve gariplerin yanındayız. Halkımızın bize ihtiyaç duyduğu her an biz hazırız ve hemen yanı başındayız” şeklinde konuştu.

Şehir genelindeki tüm ilçelerde vatandaşlarla olan birliktelikleri sayesinde halkla bütünleştiklerini, vatandaşlardan samimi geri dönüşler aldıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, “Muhtarlarımız ve azalarımız mahallelerindeki muhtaç ailelerin sofrasına konuk olsunlar. Oradaki ihtiyaçları ve ne yapılması gerekenleri tespit ederek gaiplerin dostu olsunlar. Buradan bir çağrı da yapmak istiyorum. Tüm vatandaşlarımız mahallelerindeki komşularının, yetimlerin ve gariplerin sofralarına konuk olsunlar veya evlerinde ağırlasınlar. Ramazan ayı kardeşlik, huzur, birlik, beraberlik ve paylaşma ayıdır. Ramazan yoksulun, aç ve susuzun halinden anlama ayıdır. Hep birlikte bugünden itibaren gönül soframızı genişletelim. Gelin sofralarımızı fakirlere, ihtiyaç sahiplerine açalım. Hep birlikte bu ulvi hareketi mahallelerimizden başlatalım” diye konuştu.