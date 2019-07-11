Başkan Büyükakın, “Günde en az 16 saat çalışıyoruz”

Dr. Tahir Büyükakın, “Halkımızın bize verdiği emanetin gereğini yerine getirmek için günde en az 16 saat çalışıyoruz” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Başiskele Genişletilmiş 60. İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Parti yöneticileri ve vatandaşların katıldığı toplantıda konuşma yapan Başkan Büyükakın, “Biz çok başarılı bir seçim sürecini teşkilatlarımızla birlikte yaşadık. Başarılı bir seçim sürecinden sonra dahi bizler teşkilatımızla birlikte oturup nerede ne eksik yaptık, nerede nasıl bir hata yaptık bunu irdeler, inceler ve bir daha yapılmaması içinde önlem alırız. Milletimizin verdiği emaneti gözümüz gibi koruyor ve bu güvene layık olmak için çalışıyoruz. Şunun bilinmesini isterim ki bize verilen emanetin gereğini yerine getirmek için günde en az 16 saat halkımız için çalışıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından soru cevap bölümünde teşkilat üyelerinden gelen soruları cevaplandıran Büyükakın, “Milletimize hizmet yolunda her birimize büyük görevler düşüyor. Çalışacağız, halkımızla bir ve beraber olmaya, iyi gününde kötü gününde onlarla birlikte sevincine ve hüznüne ortak olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.